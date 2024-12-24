Премьер Британии намекнул на возможность отправки войск в Украину для обучения ВСУ - The Times

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины. Они могут обучать украинских солдат, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Стармер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским согласился, что "совершенствование" предложения по обучению является важным. Он напомнил, что около 51 000 украинских солдат прошли подготовку в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".

"Сэр Кейр Стармер намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины для подготовки солдат" , - пишет издание.

Стармер напомнил, что около 51 000 украинских солдат прошли подготовку в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс". Но чтобы доставить войска в Великобританию, нужно преодолеть много километров, и есть опасения, что украинцы неохотно записываются на обучение из-за этого.

Обучение военных в Украине

Ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать коалицию стран, которые готовы обучать украинских военных на территории Украины, а не за рубежом, как это происходит сейчас.

Это предложили странам Балтии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и США. Однако в НАТО многие против такой идеи из-за страха стать стороной войны с РФ.

Впоследствии СМИ сообщили о том, что к французской коалиции могут присоединиться Нидерланды.