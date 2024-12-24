В Румынии назначили правительство, которое должно утвердить повторные президентские выборы

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Парламент Румынии в понедельник утвердил состав нового правительства Марчела Чолаку, который был переназначен на должность, после чего министры приняли присягу перед президентом, сообщает Европейская правда.

Правительство Чолаку получил 240 голосов "за" при минимально необходимых 233. Коалиция контролирует около 54% мест в законодательном органе.

Ранее три проевропейские партии – социал-демократы Чолаку, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR – согласовали детали коалиции, которая обеспечила им парламентское большинство.

В новом правительстве будет 16 министров, при этом Социал-демократическая партия будет иметь восемь портфелей, большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.

Должность министра обороны сохранил Анджел Тилвар, а министром иностранных дел стал бывший журналист и писатель, дипломат Эмиль Хурезяну.

Новое правительство должно будет утвердить календарь проведения новых президентских выборов в два тура, после того как Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Три партии, входящие в коалицию, договорились поддержать единого кандидата в президенты, чтобы предотвратить победу ультраправых. Сейчас их кандидатом является Крин Антонеску, бывший лидер Либеральной партии.