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Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в Вашингтоне после того, как у него поднялась температура, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на пресс-секретаря экс-президента.

Клинтон был госпитализирован в понедельник в больницу MedStar Джорджтаунского университета для "тестирования и наблюдения".

Недавно Клинтон выпустил свои новые мемуары "Гражданин: Моя жизнь после Белого дома".

В октябре 42-й экс-президент принял участие в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис, а в августе выступил на Национальном съезде Демократической партии.

В 2021 году Клинтон попал в больницу в Южной Калифорнии с инфекцией, и в прошлом он неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем, в том числе перенес операцию по аортокоронарному шунтированию в 2004 году.

В 2010 году ему имплантировали пару стентов в коронарную артерию.

Ранее Клинтон выразил сожаление, что побудил Украину отказаться от ядерного оружия.

Также он заявлял, что еще в 2011 году понял неизбежность нападения Владимира Путина на Украину.