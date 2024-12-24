ЕС опустошает газовые хранилища самыми быстрыми темпами со времен энергокризиса – FT

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ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами со времен энергетического кризиса трехлетней давности из-за похолодания и снижения морских поставок, что повысило спрос. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Объем газа в хранилищах блока уменьшился примерно на 19% с конца сентября до середины декабря, согласно данным организации Gas Infrastructure Europe.

За предыдущие два года за этот же период наблюдалось лишь одноцифровое снижение, поскольку выше нормы температуры позволяли поддерживать запасы относительно полными даже в зимний отопительный сезон, а предприятия сокращали спрос из-за высоких цен.

"Этой зимой Европа гораздо больше полагается на свои подземные хранилища, чем за последние два года, чтобы компенсировать меньший объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить растущий спрос" , - отметила Наташа Филдинг, руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в агентстве Argus Media.

Европа также сталкивается с большей конкуренцией за импорт СПГ со стороны азиатских покупателей, которых привлекают цены ниже тех, что наблюдались в последние годы. Это привело к замедлению импорта и необходимости больше использовать запасы из хранилищ.

Последний раз, когда газовые хранилища континента опустошались так быстро к середине декабря, был в 2021 году, когда Россия начала сокращать поставки трубопроводного газа накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас уровень заполнения хранилищ ЕС составляет 75%, что немного выше среднего показателя последних 10 лет, до того, как западноевропейские правительства начали уменьшать зависимость от российского импорта. Для сравнения, в середине декабря прошлого года уровень заполнения приближался к 90%.