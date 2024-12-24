ССО обнародовали заметки бойца КНДР, убитого на Курщине

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Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

У одного из погибших бойцов армии КНДР был блокнот, где автор - Гьонг Хонг Джонг - поздравляет другого солдата Сонг Джи Мьонга (или Йонга) с днем рождения.

"Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года". Это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота, отмечают спецназовцы.

Пока операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине, продолжается перевод других записей рядового Джонга, добавляют в ССО.

"Когда хочешь поздравить друга, но вместо вечеринки - автомат и окоп на чужой земле, а свечки на торте заменил украинский свинец калибра 5.56".

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