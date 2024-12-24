ССО обнародовали заметки бойца КНДР, убитого на Курщине
Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба ССО.
У одного из погибших бойцов армии КНДР был блокнот, где автор - Гьонг Хонг Джонг - поздравляет другого солдата Сонг Джи Мьонга (или Йонга) с днем рождения.
"Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года". Это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота, отмечают спецназовцы.
Пока операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине, продолжается перевод других записей рядового Джонга, добавляют в ССО.
"Когда хочешь поздравить друга, но вместо вечеринки - автомат и окоп на чужой земле, а свечки на торте заменил украинский свинец калибра 5.56".
Предыстория:
- 19 декабря член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на разведывательные данные сообщил, что в Курской области были убиты 100 солдат Северной Кореи, и еще около 1000 военнослужащих, воюющих на стороне РФ, были ранены.
- В Пентагоне прогнозируют увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области России.
- По данным военных Южной Кореи, Северная Корея, похоже, готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, возможно, включая беспилотники-камикадзе, в поддержку войны Москвы против Украины.
- 24 декабря президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что по предварительным подсчетам, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.