Воздушные силы: ПВО за почти сутки сбила 36 беспилотников, еще 23 – исчезли с радаров

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За почти сутки противовоздушная оборона сбила 36 "Шахедов" и имитационных беспилотников, еще 23 были локационно потеряны. Один дрон еще находится в воздухе.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что с 10:00 23 декабря по 9:00 24 декабря россияне запустили по Украине 60 ударных и имитационных беспилотников по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотников-имитаторов (без негативных последствий). Один БпЛА в воздухе" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.