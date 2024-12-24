Воздушные силы: ПВО за почти сутки сбила 36 беспилотников, еще 23 – исчезли с радаров
За почти сутки противовоздушная оборона сбила 36 "Шахедов" и имитационных беспилотников, еще 23 были локационно потеряны. Один дрон еще находится в воздухе.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что с 10:00 23 декабря по 9:00 24 декабря россияне запустили по Украине 60 ударных и имитационных беспилотников по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).
"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотников-имитаторов (без негативных последствий). Один БпЛА в воздухе", – говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.