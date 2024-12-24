В Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационного горсовета – СМИ

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Сегодня во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал "Бердянск Сегодня". Позже выяснилось, что могли взорвать автомобиль главы оккупационного совета города Василия Нечета, сообщает Новости Донбасса.

"Пострадал ли он сам, по сей день неизвестно. Взрыв раздался около 6 часов утра (по киевскому времени) во дворе дома Европейская, 56. Транспортное средство полностью сгорел" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль может принадлежать предателю Василию Нечету. Известно, что на месте взрыва работала бригада скорой помощи. Но кто именно пострадал, пока неизвестно.

До оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации сразу перешел на сторону врага. Активно участвовал в становлении российских властей, склонял на сторону врага других работников культуры.

Затем записался в ряды партии диктатора Путина "Единая Россия" и был назначен главой оккупационного совета.

Местные жители в чатах города пишут, что на месте происшествия работала скорая помощь и якобы кого-то забрали в больницу. В оккупационном канале так называемой администрации города пока не информируют население о произошедшем.