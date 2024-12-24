Ритейлера "Пакко" официально признали банкротом: у компании 1,5 млрд грн долга

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Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2024 признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру общества с ограниченной ответственностью "Пакко Холдинг", одного из бывших крупных игроков на рынке розничной торговли Украины. Об этом сообщается в судебном реестре, сообщает Лига.Бизнес.

Решение было принято после продолжающегося судебного процесса, начавшегося еще в 2020 году.

"Пакко Холдинг" развивала торговые сети "Пакко" и "Вопак" на западе Украины. По данным НД, в лучшие годы они состояли из 80 магазинов в девяти областях. Перед банкротством в сеть "Вопак" входило 56 магазинов, а в "Пакко" – 10. Часть из них работала за франшизой.

В конце 2020 магазины "Пакко Холдинга" закрылись.

Как позже выяснилось, компания оставила после себя более 1,5 млрд грн долгов. Крупнейшим кредитором "Пакко Холдинга" являлось ООО "Станиславская торговая компания" Олега Бахматюка с задолженностью 669,2 млн грн. Большие суммы компания должна "Ощадбанку" (416 млн грн) и "Укргазбанку" (279,4 млн грн).

В государственном реестре конечные бенефициары компании не указаны, юридическое лицо зарегистрировано на кипрском офшоре.

Общая стоимость оставшихся активов в ООО "Пакко Холдинг" по состоянию на 2023 год, согласно данным инвентаризации, составила всего 165,9 млн грн. В эту сумму входят доли в уставных фондах компаний "Вопак-Трейд", "Дуглас", "КМ Холдинг", "Пакко Логистик" и СТМ, дебиторская задолженность на сумму 75,6 млн. грн. и нематериальные активы на сумму 1,1 млн. грн. .

Исходя из этого, суд решил, что возобновление хозяйственной деятельности предприятия нецелесообразно, а расчеты с кредиторами возможны только в пределах ликвидационной процедуры.