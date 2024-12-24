Орбан: Война закончится в 2025 году переговорами или уничтожением одной из сторон

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война России и Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена, сообщает Европейская правда.

Такое мнение он высказал в интервью Magyar Nemzet..

Орбан выразил убеждение, что в 2025 году война в Украине закончится и европейские экономики, в том числе венгерская, снова "будут иметь большие экономические успехи".

В ответ на вопрос журналиста, что будет, если война не закончится, Орбан сказал:

"Война закончится в 2025 году. Или ее можно будет завершить мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена".

В то же время Орбан пожаловался, говоря о войне, что "звезды на небе еще никогда не складывались так плохо, а последние четыре года были самыми тяжелыми с тех пор, как ветры смены режима занесли меня в политику".

Напомним, ранее Орбан привел свою версию того, почему избранному президенту США Дональду Трампу, которого он открыто поддерживает, не удалось завершить войну в Украине за сутки.

А президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.

В МИД Украины обвиняют Орбана в "пиаре" из-за предложения "рождественского перемирия".