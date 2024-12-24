Почти 30% опрошенных ФЛП планируют закрытие в ближайшее время

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

27% или 8621 опрошенных предпринимателей планируют закрытие в ближайшее время 2297 или 7% планировали закрыться в этом году, сообщает Опендатабот.

Еще 20% или 6324 участника отметили, что планируют прекратить деятельность в следующем году.

Более половины из тех, кто планирует закрытие - а именно 62% - приняли решение закрываться из-за повышения налогов. Еще 19% предпринимателей прекращают работу из-за проблем в бизнесе. Стоит отметить, что сейчас из-за масштабной атаки пророссийских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса или же очень затруднено, или же невозможно.

Больше всего опрошенных ФЛП работает в ритейле (розничная торговля) - 24,6%, еще 21% - в ИТ.

С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на 1 новый ФЛП приходится 2 закрытых. Так, 24 497 предпринимателей прекратили работу за период с момента подписания президентом закона и до 17 декабря. За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел: 10 947. Для сравнения, в соответствующий период прошлого года на 4 новых ФЛП приходился только 1 закрывавшийся.

В исследовании приняли участие 31 694 респондента, которые отметили, что работают как ФЛП