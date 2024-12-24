Командующий армией Эстонии рассказал, какой цели уже достигла РФ

Командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило считает, что Россия как агрессор добилась своей цели, поскольку послала миру сигнал о "нормальности" оккупации территории другого государства. Об этом Мерило сказал в интервью Delfi, сообщает Европейская правда.

По его словам, Россия оккупировала территорию соседней страны, отправив миру четкий сигнал, что это нормально, и в результате переговоров эта территория, скорее всего, будет оставаться за РФ еще некоторое время.

Это, считает Мерило, является посланием другим государствам, которые теперь могут задуматься над тем, что и у них есть основания начать конфликт по какому-то старому вопросу или отобрать что-то у своего соседа.

"Это полностью меняет всю архитектуру безопасности в мире" , – сказал глава Сил обороны Эстонии.

"У России возникнет веское оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине – сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики – ее не особо волнует. Она создает в мире новую стратегическую позицию, и вернуть это назад в ближайшем будущем будет невозможно" , – добавил Мерило.

Он добавил, что если развязыванием войны в Украине станет замороженный конфликт, то в глазах многих стран мира Россия будет победителем.