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ВСУ взяли в плен 11 российских военных, среди них – гражданин Беларуси

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины вместе со смежными подразделениями взяли в плен 11 военнослужащих армии РФ, один из них оказался гражданином Беларуси, сообщает Укринформ.

"Все это произошло за один раз и без всякого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. Выяснилось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", – говорится в сообщении.

В ходе наступательной операции в полосе ответственности бригады враг потерял также 12 единиц бронированной техники и 50 человек пехоты.

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