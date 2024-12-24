Орбан назвал Путина "правильным партнером", объяснив для чего он нужен

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Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Венгрия заводит в мире друзей и партнеров, среди которых лидер РФ Владимир Путин, потому что венгры могут получить от них пользу, сообщает Европейская правда.

Такое мнение он высказал в интервью Magyar Nemzet.

Орбан сказал, что внешняя политика здраво мыслящей страны заключается в том, чтобы заводить друзей, и в мире должно быть как можно больше стран, которые заинтересованы в успехе венгров.

"Новому президенту США нравится Венгрия. Президент Китая посетил две страны Европейского Союза – Францию и Венгрию. Наш друг – президент Турции, наш правильный партнер – президент России, наш добрый друг – премьер-министр Израиля", – заявил Виктор Орбан, добавив, что „в истории венгерской дипломатии вряд ли было что-то подобное".

"Как вращать эти тарелки одновременно, чтобы ни одна из них не упала, а их конфликты между собой не повредили отношениям с нами – дело сложное, но не невозможное. Причина, почему нам нужно собирать друзей в мире, заключается в том, чтобы венгры, все венгры, могли получить от этого ощутимую пользу", – сказал Орбан.

В этом же интервью Орбан выразил убеждение, что война России и Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена.

Напомним, Орбан 11 декабря час общался по телефону с Владимиром Путиным.

После разговора с ним венгерский премьер начал продвигать идею "рождественского перемирия" в Украине, из-за чего в украинском МИД Орбана обвинили в пиаре и призвали не спекулировать.