Украина хочет, чтобы ЕС отменил помощь беженцам для стимулирования возвращения – СМИ

Украина стремится вернуть до 10 миллионов беженцев и мигрантов, покинувших страну из-за войны с Россией. Об этом пишет El Pais, сообщает Українські Новини.

Издание отмечает, что для достижения этой цели руководство страны обсуждает со странами ЕС меры давления на граждан, чтобы стимулировать их вернуться. В частности, это отмена помощи для беженцев и запрет консульских услуг для мужчин призывного возраста.

"Киев рассматривает всевозможные решения. Он выступает за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам как меру давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам.

В то же время Украина стремится не потерять связь с выехавшими с помощью законодательных реформ. На прошлой неделе парламент одобрил в первом чтении признание двойного гражданства (украинского и неукраинского), которое до сих пор было запрещено" , - говорится в публикации.

Причина таких мер: Украина требует от 3,1 до 4,5 миллиона работников к 2032 году, если она хочет достичь ежегодного экономического роста на уровне 7%. Между тем, как демографической стратегии, принятой в сентябре, правительство признает, что от 1,3 до 3,3 миллиона человек могут не вернуться. Кроме того, сейчас Украина занимает первое место в мире по темпам сокращения населения.

Среди причин, по которым беженцы не хотят возвращаться, издание называет следующие: безопасность, экономическая нестабильность. Также людям необходима качественная система образования и здравоохранения.