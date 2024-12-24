Самолет швейцарской авиакомпании экстренно сел в Австрии

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Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines был вынужден совершить экстренную посадку в австрийском городе Грац из-за задымления в салоне и кабине пилотов, сообщает Европейская правда.

Самолет Airbus 220-300 направлялся в Цюрих из Бухареста в понедельник, когда экипаж принял решение прервать полет "из-за проблем с двигателем".

На борту рейса LX1885 находилось 79 человек, в том числе пять членов экипажа.

Самолет благополучно приземлился, и все пассажиры были эвакуированы.

Двенадцать пассажиров получили медицинскую помощь, а один член экипажа был доставлен вертолетом в больницу в Граце. Их состояние остается неизвестным.

Другие четыре члена экипажа также находятся под медицинским наблюдением, сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания SWISS, входящая в группу Lufthansa, заявила, что поддерживает тесный контакт с властями и прилагает все усилия для выяснения причин инцидента.