РосСМИ: В РФ обдумывают полный запрет звонков в мессенджерах

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Минцифры РФ и орган цензуры РФ Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах якобы из-за перехода туда мошенников, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По их словам, рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за рубежа и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Собеседник издания на телеком-рынке добавляет, что "голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора".

В октябре Роскомнадзор уже допускал возможность блокировки звонков через мессенджеры, так как ведомство цензуры может это делать, если они будут нарушать требования российского законодательства.

В Минцифры "Коммерсанту" сказали, что пока не "разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах", добавив, что "открыты к предложениям отрасли". В Роскомнадзоре не ответили "Коммерсанту".

Сообщается, что сейчас доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. В то же время оператор связи "не имеет технической возможности анализировать звонки в мессенджерах" и определять, из какой страны они поступают.

Как отметили в "Мегафоне", на данный момент предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента, пишет "Коммерсант".

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