Арестович рассказал, что доверяет Путину больше, чем Зеленскому

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в американском консервативном подкасте PBD, что больше доверяет российскому диктатору Владимиру Путину, чем президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Лига.net.

Арестовича спросили, кому он больше доверяет – Путину или Зеленскому.

"Путину. Потому что враг – лучший учитель. Путин – мой соперник, и это честная борьба. Но внутренняя политика – это всегда о грязи, и обычно твои лучшие друзья – это те, кто тебя предает" , – ответил бывший чиновник.

Кроме того, он заявил, что планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. Арестович напомнил о своем заявлении в июле 2022 года, когда в интервью Дмитрию Гордону он подтвердил намерение баллотироваться в президенты.

"Я открыто заявил, когда он спросил меня, планирую ли я идти на президентские выборы, и я тогда сказал "да". И с тех пор стало понятно, какой комплекс проблем стоит перед Украиной, это резонировало со мной, и я понял, что это моя жизненная цель – помочь Украине решить эти проблемы" , – сказал он.

Арестович с начала полномасштабного вторжения вернулся в команду Офиса президента, занимал должность внештатного советника. После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбило нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".

В тот же вечер Арестович "допустил" то же самое. Впоследствии он "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", а затем сообщил, что написал заявление об увольнении. 17 января 2023-го Арестович был уволен с должности внештатного советника ОП.