Приватбанк временно снизил тарифы на международные переводы

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Государственный Приватбанк снизил вдвое тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру на период зимних праздников, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

До 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты снижены до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Отправить зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.

Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24, и покупать валюту онлайн в мобильном банке.