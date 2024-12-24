Приватбанк временно снизил тарифы на международные переводы
Государственный Приватбанк снизил вдвое тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру на период зимних праздников, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
До 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты снижены до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).
Отправить зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.
Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24, и покупать валюту онлайн в мобильном банке.