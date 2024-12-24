ВСУ проводят стабилизационные мероприятия, стараются не дать окружить Макаровку – спикер

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Силы обороны Украины пытаются не дать окружить подразделения ВСУ в районе населенного пункта Макаровка вблизи Великой Новоселки Донецкой области. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Радио Свобода.

"Сейчас силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, стараются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны впоследствии…"

Мы проводим там стабилизационную операцию, стараясь не допустить того, чтобы наши войска оказались в окружении или полуокружении, чтобы линия фронта, линия боевого столкновения была такова, чтобы мы могли к каждому подразделению, к каждому нашему соединению… иметь с ним связь , иметь с ним логистические пути Ситуация довольно тяжелая, но не безнадежная. Ребята наши держатся, пытаются остановить врага в этом направлении" , – сказал Волошин.

Ранее на этой неделе украинские средства массовой информации писали, что населенный пункт Макаровка к югу от Великой Новоселки в Донецкой области полностью окружен, - со ссылкой на карту аналитиков DeepState.

Проводят стабилизационные мероприятия, стараются не дать окружить

Эту информацию позже отрицали в оперативно-стратегическом управлении войск "Хортица" и сообщили, что информация об окружении не соответствует действительности.

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