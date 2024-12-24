Нападавший на ярмарку в Магдебурге завещал все имущество немецкому Красному Кресту

Талеб аль-Абдулмохсен, который наехал автомобилем на рождественскую ярмарку в Магдебурге и убил 5 человек, оставил завещание в своей машине. Об этом говорится в сообщении издания Spiegel, сообщает Европейская правда.

Следователи нашли документ в машине, на которой он приехал на рождественскую ярмарку, сообщает издание. Вероятно, он ожидал, что погибнет в результате своих действий.

В завещании 50-летний мужчина распорядился, чтобы после его смерти все его имущество перешло к немецкому Красному Кресту. Его завещание не содержало никаких политических ссылок.

Как сообщает издание, аль-Абдулмохсен взял напрокат автомобиль, на котором совершил преступление, более чем за неделю до этого, 11 декабря.

12 декабря мужчина из отеля в Магдебурге дал интервью исламофобскому американскому блогу. Среди прочего, он восторженно отзывался об Илоне Маске, миллиардере и доверенном лице новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Он заявил, что Германия впускает в страну исламистов из Сирии и "хочет разрушить жизнь саудовских бывших мусульман". По его словам, немецкая полиция якобы проводит тайную операцию по преследованию этих людей по всему миру, как это было когда-то во времена национал-социализма.

В мае 2024 года аль-Абдулмохсен написал в посте в соцсети X, что ожидает смерти "в этом году". Он говорил, что стремился к "справедливости", независимо от того, какой ценой он ее добьется. Он также повторил предупреждение о том, что умрет в этом году, в личных сообщениях другим пользователям X, которые удалось получить изданию.

20 декабря вечером, вскоре после 19:00, нападавший въехал на арендованном BMW на рождественскую ярмарку в Магдебурге и промчался несколько сотен метров через переполненную людьми площадь.

В результате нападения погибли пять человек и 235 получили ранения. аль-Абдулмохсен был арестован рядом с автомобилем через несколько минут после нападения.

Саудовская Аравия предупреждала немецкие власти об опасности от подозреваемого, совершившего смертельный наезд.