Чмут оценил возможность захвата россиянами Херсона и Запорожья

Руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отмечает, что потенциала захватить полностью Херсон, Запорожье, Днепр или Харьков у врага нет, однако противник может воспользоваться хаосом в управлении украинскими войсками и достичь определенных локальных побед, сообщает Украинская правда.

"По Херсону: там большая водная преграда - река Днепр. В последние месяцы активно идут разговоры о подготовке их возможного речного десанта. Крынки - неоднозначная история в этой войне. Но при этом россияне ее хорошо изучили и сделали вывод.

Если посмотреть на их стратегию ведения войны, где человеческая жизнь ничего не стоит, то потенциально для них это может быть успех. Почему? Потому что зеркальные Крынки по отношению к нам будут сковывать огромный ресурс Вооруженных сил, которого и так не хватает. А те потери, которые россияне будут там нести, для них абсолютно допустимы" , – сказал Чмут.

"Мы не говорим о захвате всего Херсона. А речь о том, что подготовка к возможному речному десанту сейчас и полгода назад имеет разное проявление, и сейчас это более вероятно - это с одной стороны.

С другой стороны, Херсон россияне делают безлюдным, уничтожая гражданскую инфраструктуру, логистику, маршрутки, скорые помощи, просто делая "Мавика" сбросы на людей прямо на улице. Их задача - сделать мертвый город. Вот они сейчас это делают. И, к сожалению, потеря островов на Днепре, смещение линии соприкосновения ближе к правому берегу приводит к тому, что можно просто с островов пускать "Мавики" и FPV в город" , – отметил он.

Относительно Запорожья Чмут отметил, что город находится под огневым воздействием, россияне пытаются к нему продвигаться.

"Это не главное направление, хотя несколько месяцев назад там мы ожидали большие наступательные действия, это не секрет - там пол армии было. И россияне везде говорят, что они хотели бы до него дойти. Но это не так просто, как кажется, потому что расстояния все же не малые. Но так же, как и Херсон, под огневым воздействием они делают город безлюдным" , - отметил волонтер.

Относительно Днепра Чмут отмечает, что там - лучшая ситуация, ведь большее расстояние. Но подобная история. И то же самое с Харьковом.

По его словам, потенциала захватить какой-то из этих четырех городов с ходу - у россиян очевидно нет, но хаос в управлении войсками приведет к тому, что Силы обороны могут посыпаться на фронте таким образом, что это будут не посадки и километры, а бригадные районы обороны, десятки километров одномоментно.