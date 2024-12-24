Санду вступила на пост президента Молдовы на второй срок

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Мая Санду во вторник, 24 декабря, приняла присягу президента Республики Молдова и вступила в должность на второй срок, сообщает Укринформ.

Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишиневе.

Совместное торжественное заседание парламента Молдовы и Конституционного суда открыл спикер Игорь Гросс. После исполнения государственного гимна глава Конституционного суда Домника Маноле зачитала постановление о признании выборов действительными. Затем Санда, положив руку на Конституцию, приняла присягу.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы" , - сказала Санду.

После принесения присяги председатель Конституционного суда объявила, что с сегодняшнего дня президент Республики Молдова вступает в должность.

Мая Санду – первая женщина-глава страны и шестой президент Республики Молдова. Она стала первым избранным молдавским народом президентом, которому удалось получить два мандата.

Согласно Конституции Республики Молдова, присяга приносится в парламент и Конституционный суд не позднее 45 дней после выборов. Полномочия президента Республики Молдова продолжаются четыре года и осуществляются со дня принесения присяги.

Напомним, 3 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента страны. Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила о победе действующей президентки Маи Санду, набравшей более 55% голосов избирателей.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала Санда.