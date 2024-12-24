Полицейские и спасатели теперь обязаны знать английский: постановление Кабмина

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Кабинет министров утвердил перечень должностей с требованиями к кандидатам на знание английского языка, сообщает Деловая столица.

Соответствующий документ на своем Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Так, среди таких должностей – работники Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине.

Президент Зеленский подал законопроект об английском языке в парламент еще в 2023 году. В этом году в начале июня Верховная Рада приняла его во втором чтении. Тогда также поддержали правку, предусматривающую бюджетную поддержку для кинотеатров за показ англоязычных фильмов на языке оригинала.

Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык.

Впрочем, недоразумение и общественную критику вызвало пункт, касающийся кинотеатрального проката. Предлагалось, что англоязычные фильмы в кинотеатрах должны показывать в оригинале с украинскими субтитрами: с 2025 года — половину всех фильмов, с 2026 года — три четверти, а с 2027 года — все.

Критики отказа от украинского дубляжа англоязычных фильмов в кинотеатрах отмечали, что это приведет к увольнению актеров, закрытию студий, потере аудитории кинотеатров и, как следствие, к развитию "пиратства", в частности распространению русскоязычного "пиратского" контента.

На сайте Офиса президента собрали 25 тысяч подписей под петицией к Зеленскому с призывом не отказываться от дубляжа иностранных фильмов на украинском языке. А в Верховной Раде после общественного резонанса пообещали, что доработают пункт законопроекта об английском языке, касающийся дубляжа фильмов. В конце концов нормы о кинодубляже и телепрограммах исключили.