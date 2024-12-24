В сети распространили фейк о снижении мобилизационного возраста: в Раде и НГУ опровергли

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В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст. Информация о соответствующем законопроекте является фейком, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение 17 Бригаду Национальной гвардии Украины в Facebook и заявление председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Что предшествовало

Сегодня в сети распространилась информация о снижении мобилизационного возраста в Украине. Сергей Лунич, которого назвали представителем 17-й Полтавской бригады Нацгвардии, заявил, что "проект закона о снижении призывного возраста до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения".

Что говорят в 17-й бригаде

Там заявили, что Сергей Лунич не является лицом командования бригады - ни командиром, ни заместителем. Поэтому он не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним.

"Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более - прогнозирование их одобрения. Просим представителей СМИ и пабликов в соцсетях не распространять указанную информацию, поскольку она не соответствует действительности и не содержит ни первоисточника, ни конкретных дат, времени и места", - говорится в сообщении бригады.

Обновлено в 13:35.

В Нацгвардии заявили, что фейк о снижении мобилизационного возраста был распространен со "взломанной" страницы одного из сайтов Полтавской области:

взломали страницу на сайте Полтавщины блога одного из его узнаваемых и активных корреспондентов;

добавили упоминания о местном подразделении, чтобы это вызвало доверие;

разбросали по пабликам в Telegram.

Что говорят в Раде

По словам Завитневича, никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете - не было и нет.

Снижение мобилизационного возраста

Недавно стало известно, что США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Штатах считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей.

Также на днях советник комитета Рады по вопросам экономического развития заявил о якобы снижении мобилизационного возраста в Украине в 2025 году. Однако его информация также оказалась фейком.

На это ответил президент Украины Владимир Зеленский, он заявил, что против такой инициативы. По его словам, возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.