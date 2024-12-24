В РФ американца приговорили к 15 годам по обвинению в шпионаже

Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина США и уроженца России Юджина (Евгения) Спектора. Его признали виновным в деле о шпионаже, сообщает Радио Свобода.

Спектор был арестован в августе 2023 года. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В чем именно обвиняют гражданина США, неизвестно. Утверждалось, что в деле есть какие секретные материалы. Спектору также оставили в силе штраф в размере более 14 миллионов рублей, назначенный по другому уголовному делу. Нынешнее наказание вынесено судом по совокупности с предыдущим приговором.

В 2022 году Спектор был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным по уголовному делу о посредничестве в предложении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015-2016 годах, занимая должность председателя совета директоров компании "Медполимерпром", Спектор выступил посредником в предложении взятки бывшей помощницы бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Деньги якобы передавались в пользу нескольких фармацевтических компаний, которым она должна помогать.

В момент ожидаемого получения взятки чиновница еще работала помощницей Дворковича. После того, как в мае 2018 года было сформировано новое правительство, в которое Дворкович не вошло, Алексеева продолжила работу в секретариате нового вице-премьера Антона Силуанова, также занимавшего должность министра финансов. В ноябре 2018 года издание РБК сообщало, что ее уволили за передачу внутренней служебной переписки в СМИ. В апреле 2023 года Алексеев был приговорен к 12 годам колонии общего режима.

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