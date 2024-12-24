РФ хочет захватить плацдарм на Днепре, но о наступлении на Херсон не идет – ВСУ

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Российские войска, вероятно, хотят захватить на одном из островов или правом берегу Днепра плацдарм, чтобы перевести туда огневые средства. С этого плацдарма силы РФ могли бы оказывать огневое влияние на Херсон, на воинские части, подразделения Сил обороны Украины, расположенные в береговой зоне на правом берегу Днепра. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Радио Свобода.

По его словам, именно поэтому каждый день на Приднепровском направлении происходит по пять-семь штурмов малыми пехотными группами.

"Подобные штурмы враг активировал на острове Казацкий, и уже несколько дней подряд он пытается высадиться на острове Большой Потемкин, а до этого он пытался высадиться на юге на острове Забыч. А еще перед этим две недели такие действия он проводил в районе Антоновских мостов. То есть враг ищет, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть, как расположена система обороны, где огневые позиции" , – говорит Волошин.

Но, по словам спикера Сил обороны Юга, назвать это попыткой идти в большой штурм или форсировать Днепр нельзя:

"Такими группами это не делается. Это делается значительно большими силами, но большие силы при современных средствах разведки скрыть очень трудно. Чтобы переправить бронетехнику, как-то перебросить на другую сторону Днепра, необходимы средства...

Построить понтонную переправу - это как минимум должен быть мост до километра. Это большое количество этих машин, которые везут понтоны, скрыть их трудно. Штурмовать только одной пехотой на каких-то катерах или моторных лодках, понимаете, это, грубо говоря, несерьезно. Это несколько залпов кассетных боеприпасов - и они кормят рыб".

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников говорит, что даже если информация о вероятном наступлении российских войск на Херсон и окажется правдой, это будет самоубийством для сил РФ.

Однако, говорит Толоконников, если военные предупредят о такой опасности, то из города и района готовы объявить дополнительную эвакуацию:

"Что касается какой-то принудительной эвакуации, у нас все готово: есть логистика, есть люди, есть места временного пребывания. Если военное командование скажет нам, что ситуация без опасности не позволяет здесь проживать людям, и надо объявлять принудительную эвакуацию, то, конечно, мы будем эту обязательную эвакуацию по принуждению делать".

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