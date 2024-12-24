В ряде регионов России запретили имущество криптовалюты

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, в которых с 1 января 2025 года будет запрещен майнинг криптовалюты. Об этом сообщает во вторник, 24 декабря, госагентство ТАСС. Запрет на майнинг криптовалют будет действовать до 15 марта 2031 года, сообщает Deutsche Welle.

"Задача таких ограничений - сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности" , - пишет ТАСС со ссылкой на правительство.

В список вошли шесть регионов РФ - Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, - а также четыре аннексированные украинские территории, которые Россия после "референдума" в сентябре 2022 года объявила своими (речь идет о временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях). В правительстве РФ уточнили, что перечень регионов и территорий не окончательный, его может редактировать комиссия по вопросам развития электроэнергетики.

Кроме того, майнинг будет временно запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Эти ограничения будут действовать в периоды пика электропотребления: с 1 января по 15 марта в следующем году, а затем ежегодно с 15 ноября по 15 марта.