Шмыгаль рассказал, сколько украинцев уже получили "тысячу Зеленского"

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С момента запуска программы "Зимняя еПоддержка" уже подано 10,3 млн заявок, более 6 млн украинцев уже получили выплаты, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"10,3 млн украинцев подали заявки на одноразовую помощь в размере тысяча гривен по программе "Зимняя еПоддержка". Более 6 млн уже получили эту помощь от государства", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он напомнил, что в декабре начались выплаты по программе "Теплая зима", на что государство направило 3,8 млрд грн.

"Таким образом, почти 600 тыс. украинцев получат дополнительно по 6,5 тыс. грн", - добавил он.

Кроме того, по его словам, по программе еКнига зарегистрировалось более 30 тыс. 18-летних украинцев.

Напомним:

Украинцы, оформившие заявки 2 и 3 декабря, получили выплаты в рамках программы "Зимняя еПоддержка", их количество составляет 2 млн человек, из которых 444 тыс. заявок оформлено на детей.