В приложении "Армия+" запустили программу бонусов для военных

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении "Армия+" запускают новую программу "Плюсы" для военных, пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.

По словам министра обороны, программа "Плюсы" (на основе сотрудничества с бизнесом) будет предоставлять защитникам Украины ряд преференций в повседневной жизни.

Отмечается, что 500 000 пользователей "Армия+" уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги:

"Укрзализныця" - специальный резерв билетов для военных

"Укрнафта" - скидки на топливо и 30% на меню АЗК

Уточняется, что сейчас этой программой могут воспользоваться:

военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ)

военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ)

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Украины (ГССТУ)

"Со временем доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины" , - подчеркнул Умеров.

Он объяснил, что в дальнейшем к программе будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины будут получать все больше привилегий - от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям.

"Призываю бизнес становиться частью "Плюсов"! Присоединяйтесь к программе... Вместе мы можем больше. Поддержка наших защитников - это общая обязанность государства, бизнеса и общества" , - подытожил глава МОУ.

"Армия+" в Украине

Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.

Доступ к приложению имеют только действующие военные. Сначала такой функционал, как, например, электронные рапорты, стал доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта (из-за ряда правовых и технических вызовов).

В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы обороны Украины.

Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. В то же время данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении э-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).

В конце октября в приложении запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (которые покрывают различные этапы службы).

15 ноября стало известно, что в приложении "Армия+" появилась новая функция, которая позволяет военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.