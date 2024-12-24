Шмыгаль: Украина ожидает получить 38 млрд долларов от партнеров в 2025 году

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В 2025 году Украина ожидает привлечь более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. Об этом на заседании правительства 24 декабря рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

Кроме того, Киев хочет получить денежные средства от замороженных российских активов.

Сейчас более 16 млрд евро получила Украина от ЕС по программе Ukraine Facility.

"Почти 5,4 млрд долларов – по программе сотрудничества с МВФ. Прошли уже шестой пересмотр программы, и вчера Украина перечислила новый финансовый транш" , - добавил глава правительства.

Он сказал, что также важна поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и других партнеров.