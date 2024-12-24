Зеленский: Россияне похитили более 40 детей из дома ребенка во время отступления из Херсона

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Два года назад во время отступления из Херсона российские войска забрали 48 детей из местного дома ребенка, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Херсонском доме ребенка во время захвата россиянами города находились 53 воспитанника.

Он отметил, что два года назад россияне, отступая, похитили 48 детей. Ни одному ребенку не было и трех лет. Большинство из них принудительно переместили вглубь оккупированной территории — в Крым, а остальных депортировали в россию.

"Украинские дети не игрушки, хотя похоже, что для российских богачей и чиновников это именно так. За каждым этим ребенком — жизнь, которая не должна быть потеряна. Мы должны сделать все, чтобы украинские дети вернулись домой" , — подчеркнул Зеленский.

По данным Национального информационного бюро, Украина подтвердила депортацию или принудительное перемещение 19 546 украинских детей.