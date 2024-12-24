Зеленский: Россияне похитили более 40 детей из дома ребенка во время отступления из Херсона
Два года назад во время отступления из Херсона российские войска забрали 48 детей из местного дома ребенка, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в Херсонском доме ребенка во время захвата россиянами города находились 53 воспитанника.
Он отметил, что два года назад россияне, отступая, похитили 48 детей. Ни одному ребенку не было и трех лет. Большинство из них принудительно переместили вглубь оккупированной территории — в Крым, а остальных депортировали в россию.
"Украинские дети не игрушки, хотя похоже, что для российских богачей и чиновников это именно так. За каждым этим ребенком — жизнь, которая не должна быть потеряна. Мы должны сделать все, чтобы украинские дети вернулись домой", — подчеркнул Зеленский.
По данным Национального информационного бюро, Украина подтвердила депортацию или принудительное перемещение 19 546 украинских детей.