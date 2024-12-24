WP: Байден может ввести новые серьезные санкции против энергосектора РФ
Президент США Джо Байден обдумывает введение новых серьезных санкций против энергетического сектора России в последние недели своего пребывания в должности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированных с этим вопросом собеседников, сообщает Укринформ.
По словам источников, такой шаг даст будущей команде новоизбранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния на переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным в вопросе прекращения войны России против Украины.
Отмечается, что среди рассматриваемых опций есть введение новых санкций против "теневого флота" России, которым Москва перевозит нефть в незападные страны.
Также ограничительные меры могут затронуть российские экспортеры нефти, которые еще не попали в "черный список" Минфина США.
Собеседники указывают, что еще одним вариантом является отзыв лицензий, позволяющих банкам прорабатывать российские финансовые транзакции в области энергетики.
Если новые санкции США против РФ будут реализованы, они могут стать частью экономического и внешнеполитического наследия Байдена.
"Целью новых значительных санкций должно стать двузначное снижение доходов (России – ред.) от экспорта за период от шести до 12 месяцев", - выразил свое мнение Питер Гаррелл, бывший старший директор по международной экономике в администрации Байдена, работающий в "Фонде Карнеги" за международный мир".