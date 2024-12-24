Зеленский побеседовал с президентом Анголы и анонсировал назначение посла
Украина заинтересована в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям и готовит назначение посла Украины в этом государстве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.
"Пообщался с президентом Анголы Жуау Лоренсу. Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира", - отметил Зеленский.
По его словам, "мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование. Готовим назначение посла Украины в Анголе".
"Буду рад видеть Жуау Лоренсу в Украине, собеседник принял мое приглашение. Наши команды будут работать над возможностью такого визита", - добавил глава государства.