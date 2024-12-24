Зеленский побеседовал с президентом Анголы и анонсировал назначение посла

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Украина заинтересована в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям и готовит назначение посла Украины в этом государстве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Пообщался с президентом Анголы Жуау Лоренсу. Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира" , - отметил Зеленский.

По его словам, "мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование. Готовим назначение посла Украины в Анголе".