МАГАТЭ зафиксировало повреждение критических для АЭС подстанций от обстрелов РФ
Эксперты МАГАТЭ оценили повреждения критических для украинских АЭС подстанций, которые были получены в результате последних атак РФ в ноябре - декабре. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, сообщает Экономическая правда.
"Удары России по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Во время работы на определенных объектах эксперты МАГАТЭ в сопровождении представителей НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины задокументировали повреждения электрических подстанций.
Эксперты, в частности, могли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждений объектов от прошлых атак.
Также представители Агентства зафиксировали результаты выполненных восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.
Напомним, в октябре "Энергоатом" определил семь подстанций, важных для выдачи мощности с атомных станций, на которые распространяется работа миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В ходе российских обстрелов в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября были повреждены четыре электрические подстанции, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности Украины.
Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех работающих атомных электростанций, которые до сих пор контролируются Киевом.