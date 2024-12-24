В МИД отреагировали на статью El Pais о "методах" возвращения украинцев из-за границы
В своей статье испанское издание El Pais заявило о якобы "переговорах" правительства Украины с ЕС по "сокращению помощи" украинским беженцам и "отказ" от предоставления консульских услуг мужчинам. В Министерстве иностранных дел опровергли эту информацию, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление спикера МИД Георгия Тихого.
"Некоторые утверждения в этом материале не соответствуют действительности", - отметил он.
Тихий заявил, что, во-первых, украинское правительство не просило страны ЕС сокращать помощь украинским беженцам.
Также он добавил, что, во-вторых, военнообязанные украинские мужчины имеют доступ к консульским услугам.
По словам Тихого, Украина стремится создавать положительные стимулы для добровольного возвращения граждан, которые были вынуждены уехать из-за войны.
Статья El Pais
Материал под названием "Украина требует возвращения до 10 миллионов беженцев и эмигрантов, бежавших от российской войны" был опубликован в издании утром 24 декабря.
В статье утверждается, что правительство Украины якобы рассматривает "радикальные меры" для возвращения граждан, выехавших из-за войны, включая "сокращение финансовой помощи" украинским беженцам в странах ЕС.
Утверждается в материале также и то, что Киев якобы может "ограничить консульские услуги" для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом.
В материале эти шаги изображены как так называемая "часть политики стимулирования возвращения украинцев" домой, чтобы помочь стране восстанавливать экономику и поддерживать обороноспособность.
Однако в МИД Украины упомянутые выше утверждения были опровергнуты.
Напомним, что в интервью доктор экономических наук Людмила Черенько рассказала о причинах, почему украинские беженцы могут не возвращаться домой.
Однако в правительстве, как отметил Тихий, работают над стимулированием украинцев вернуться домой. Например, как сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, власти уже занимаются вопросом возвращения украинцев из Германии.