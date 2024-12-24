В Украине восстановили функцию смены оператора с сохранением номера

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С 23 декабря 2024 года услуга по смене оператора мобильной связи с сохранением номера возобновлена. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии в сфере связи, сообщает Лига.Бизнес.

"Информируем, что в настоящее время мощности расширены, а база данных возобновила свою работу с 23 декабря 2024 года и работает в штатном режиме" , – говорится в сообщении.

По данным Украинского государственного центра радиосвязи (УГЦР), как администратора базы данных перенесенных номеров, по состоянию на 18:00 23 декабря 2024 года обработано 25 450 заявок о переносе номеров и перенесено 1849 номеров.

"Очереди при выполнении технологических процессов отсутствуют. Кто подал заявку и ожидает переноса своего номера, получит результат в ближайшее время" , – говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря была приостановлена работа базы данных перенесенных номеров с целью расширения мощностей системы. Причиной стало увеличение почти в 3,5 раза количества заявок на перенос номера и, как следствие, возникновение очередей на уровне технологических процессов. Мобильный оператор lifecell рассказал, что за день получил более 17 000 заявок на перенос номера.