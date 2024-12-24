Латвия за год передала Украине 612 авто, конфискованных у пьяных водителей

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Служба государственных доходов Латвии заявила﻿﻿, что страна передала Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили на общую сумму 2,25 млн евро. Со ссылкой на Delfi, сообщает Европейская правда.

16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки в закон о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, которые оказались в собственности латвийского государства.

В число таких машин входит транспорт, который был конфискован у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей.

По данным VID, Украине было передано всего 612 автомобилей стоимостью, предварительно, 2,25 млн евро.