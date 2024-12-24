В Литве планируют продлить ограничительные меры для граждан РФ и Беларуси

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Правительство Литвы предложит Сейму продлить еще на год национальные санкции, примененные к гражданам России и Беларуси, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает LRT.

Законопроект, представленный Министерством иностранных дел, имеет целью продлить ограничительные меры, которые действуют уже два года, еще на год – до 2 мая 2026 года. Сейчас закон предусматривает, что вышеупомянутые санкции применяются до 2 мая 2025 года.

В министерстве отмечают, что широкомасштабная война, начатая Россией против Украины 24 февраля 2022 года, все еще продолжается, поэтому причины, по которым были приняты ограничения, не исчезли.

"Продление действия закона обеспечит Литве возможность применять ограничительные меры на национальном уровне против государств-агрессоров как внешнеполитический инструмент в дополнение к международным санкциям, введенным Европейским Союзом, в связи с войной, развязанной Российской Федерацией против Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вышеупомянутый закон ужесточает процедуру предоставления вида на постоянное и временное проживание, выдачи виз и предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси.

Он также запрещает передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза, оценивает прибывших на предмет дополнительных рисков, ограничивает право граждан России на приобретение недвижимости в Литве, импорт сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения.

Впервые закон о недавних национальных санкциях Сейм принял весной 2023 года. Правда, потом президент Гитанас Науседа вернул закон в парламент, призвав уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам. Однако тогда Сейм преодолел вето президента.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европейскому Союзу необходимо иметь более четкую политику в отношении России, которая развязала войну в Украине, особенно с точки зрения санкций.

В понедельник, 16 декабря, Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Новый глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил за усиление санкций против России и призвал ввести санкции против российского сжиженного природного газа.