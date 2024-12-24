Минобороны: Украина получит достаточно помощи от партнеров в 2025 году
Достаточное количество помощи Украине от партнеров будет продолжаться и в следующем году. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Последние несколько месяцев работали на двусторонних отношениях с американскими и европейскими партнерами. Проанализировали, что было передано как военную помощь за последние 2,5 года, оказали приоритетность, оплатили очень много того, что в этом году будет сделано, а поставка будет в следующем году", – заявил Умеров.
Он добавил, что достаточное количество пособий продлится в следующем году. Также выразил надежду, что помощь будет существенной.
"В этом году мы плодотворно поработали с партнерами. Хочу отметить, что треть этих инвестиций была наша государственная. Мы создали свой собственный оборонно-промышленный комплекс", – отметил министр.
По его словам, сотрудничество с США в вопросе военной помощи составляет около 50%, с европейскими партнерами – более 40%, остальные – другие партнеры и вложения Украины.