Минобороны: Украина получит достаточно помощи от партнеров в 2025 году

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Достаточное количество помощи Украине от партнеров будет продолжаться и в следующем году. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Последние несколько месяцев работали на двусторонних отношениях с американскими и европейскими партнерами. Проанализировали, что было передано как военную помощь за последние 2,5 года, оказали приоритетность, оплатили очень много того, что в этом году будет сделано, а поставка будет в следующем году" , – заявил Умеров.

Он добавил, что достаточное количество пособий продлится в следующем году. Также выразил надежду, что помощь будет существенной.

"В этом году мы плодотворно поработали с партнерами. Хочу отметить, что треть этих инвестиций была наша государственная. Мы создали свой собственный оборонно-промышленный комплекс" , – отметил министр.

По его словам, сотрудничество с США в вопросе военной помощи составляет около 50%, с европейскими партнерами – более 40%, остальные – другие партнеры и вложения Украины.