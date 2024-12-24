В Минздраве уверяют в "предохранителях" от коррупции в новой системе, которая заменит МСЭК

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С 1 января на замену МСЭК вводится повседневная оценка функционирования людей, получивших травмы, ранения или имеющих определенные заболевания. Такая оценка будет базироваться на потребностях каждого конкретного человека. Об этом в телеэфире рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, сообщает Укринформ.

"МСЭК как институт перестанет существовать 31 декабря. Соответственно на замену внедряется оценка повседневного функционирования. По сути это процесс, позволяющий оценить насколько травма или заболевание влияет на повседневное функционирование человека... На замену МСЭК оценивания будут проводить непосредственно практикующие врачи, в крупнейших, лучше всего оснащенных медучреждениях по всей территории Украины.

На сегодняшний день определено почти 300 медучреждений во всех уголках Украины. В состав этих команд уже вошли более 4 тысяч врачей, это больше экспертов, чем работало в медико-социальных комиссиях. Именно оценка будет базироваться на потребностях человека, насколько человек может самостоятельно справляться, имея определенные ограничения, и насколько он нуждается в помощи государства. Согласно ее потребностям будут определяться услуги, которые она может получить в рамках социальной, образовательной сферы. К примеру, это переобучение, трудоустройство и т.д." , - рассказала Мария Карчевич.

Еще одно основное изменение, по словам Карчевича, это то, что система будет цифровизирована.

"Вместо стопок бумажных документов будет внедрена электронная система, и все процессы будут в IT-системе и фиксироваться" , - сказала замминистра.

Как она отметила, цифровизация должна быть одним из предохранителей от коррупционных рисков, поскольку каждая запись будет фиксироваться в электронной системе и на нее будет накладываться цифровая подпись врача.

"Таким образом, мы сможем отслеживать весь процесс, мы сможем мониторить аномалии, которые будут проявляться и реагировать на них. Кроме того, все данные будут в публичной доступности, ряд общественных организаций также смогут мониторить процесс" , - сказала Карчевич.

Она добавила, что внедрены другие мероприятия, например, состав экспертных команд, в отличие от состава МСЭКов, не будет постоянным. Каждая команда формируется индивидуально, под каждого пациента, и каждый раз состав команды будет другим.

Данные как пациента, и вошедшего в экспертную команду будут скрыты ко дню оценки, чтобы исключить возможность договоренности об определенных действиях.

К врачам, входящим в состав экспертных команд, на уровне законодательства также предъявляются определенные требования. В частности, в команды, которые будут проводить оценку функционирования, не смогут входить те врачи, которые ранее возглавляли МСЭКи.

Кроме того, как отметила Карчевич, предусмотрена возможность присутствия на такой оценке представителя пациента, ведение аудио или видео записи.

Для пациентов, как отметила Карчевич, путь обращения для проведения оценки будет упрощен.

"Человек, имеющий определенные травмы, заболевания, обращается к своему лечащему врачу, для военнослужащих это может быть глава ВЛК. Если есть критерии, по которым можно определить инвалидизирующее состояние, человек направляется по е-направлению, с пакетом документов на оценку. Через электронную систему можно выбрать то медучреждение, которое наиболее удобно для пациента, также форму оценивания: очная, заочная, преимущественно для людей, имеющих сложные травмы, ампутации и тому подобное, дистанционно, с использованием телемедицины и выезд в больницу или местонахождение пациента" , - рассказала Карчевич.

Дата и время рассмотрения назначаются через электронную систему, пациент получает об этом уведомлении.