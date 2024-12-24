Украина получила от США первый миллиард из доходов от замороженных росактивов
Украине от США поступил $1 миллиард, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.
"Это первый транш из запланированных $20 миллиардов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - отметил Шмыгаль.
Премьер поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк за этот важный шаг на пути к справедливости.
"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - подчеркнул глава правительства.
Как сообщалось, 10 декабря Министерство финансов США объявило о выделении Украине ссуды на $20 миллиардов в рамках инициативы G7 на общую сумму $50 миллиардов по использованию замороженных российских активов.