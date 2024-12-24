Россияне назвали операцию ВСУ на Курщине самым важным событием года

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Операция Вооруженных сил Украины в Курской области стала самым важным событием 2024 года для 35% россиян. Об этом свидетельствуют опросы Левада-центра, сообщает Новое время.

Среди ключевых событий 2024 года россияне уделили меньше внимания «выборам» президента России, которые вспомнили 31% респондентов. Такое же количество голосов получили события, связанные со стрельбой в Крокус Сити Холл в Москве и попытка ракетного удара Орешником по украинскому Днепру (30%).

Кроме того, опрошенные упоминали выборы президента США (21%), повышение процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ и курса доллара (21%), а также атаки беспилотников на территории России (18%).

Опрос проводился с 12 по 18 декабря 2024 года среди 1624 респондентов. Исследование осуществляли путем личных интервью в домашних условиях. Статистическая погрешность с вероятностью 95% составляет не более 3,4%.

По результатам опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 ноября по 14 декабря, 41% украинцев считают, что наступательные действия ВСУ в Курской области повысили шансы Украины на успех в будущих мирных переговорах. В то же время 24% респондентов придерживаются мнения, что эти действия ослабили позиции Украины во время переговоров. Еще 35% опрошенных не смогли определиться.