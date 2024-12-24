Зеленский побеседовал с патриархом Варфоломеем

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Президент Владимир Зеленский в канун Рождества провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем, во время которого заверил, что Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать для нашего государства и всего мира годом справедливого и продолжительного мира. Со ссылкой на главу Украинского государства в соцсетях, сообщает Укринформ.

«В канун Рождества провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил Его Всесвятость за духовную поддержку Украины и молитвы за украинский народ и поздравил Патриарха с грядущими праздниками – Рождеством и Новым годом. Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать для нашего государства и всего мира годом справедливого и продолжительного мира» , – рассказал Зеленский.

Он отметил, что ценит шаги Патриархата для укрепления поддержки Украины среди мирового религиозного сообщества и усилия по обретению нашим государством духовной независимости.

«Благодарю Патриарха Варфоломея за пожелание украинскому народу силы, смелости и Божьего благословения, а также за поздравление с Рождеством Христовым» , – отметил президент.

Как сообщалось, в прошлом году в Украине 25 декабря христиане западного и восточного обрядов впервые вместе отмечали Рождество Христово.

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь 1 сентября 2023 перешли на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат отмечается на 13 дней раньше.