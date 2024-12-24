Подоляк считает, что переговоры Трампа и Путина возможны только по принуждению к сценарию США
Российский диктатор Владимир Путин является человеком, который находится в иррациональном понимании происходящего. Он будет настаивать на всем, чтобы не проиграть войну. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По мнению Подоляка, новоизбранный президент США Дональд Трамп, хочет получить определенные дивиденды от встречи с Путиным и от реализации сценария, который будет предложен.
"Если он готов играть в сценарий Путина, ну тогда все будут понимать, что это сценарий Путина и Трамп даже играет второстепенную роль. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что это возможно физически", - сказал Подоляк.
По его словам, Путин думает, настаивать на том, что имеет право убивать и имеет право перераспределять влияния, имеет право на переформатирование международного права.
"Честно, я совсем не понимаю, что хочет получить тот или иной человек, который будет с ним (Путиным - ред.) вести переговоры. С Российской Федерацией, ну даже такие промежуточные переговоры. Потому что надо играть в свой сценарий. Если ты хочешь доминировать, ты должен играть только в свой сценарий. А чтобы играть с Россией в свой сценарий, ты должен заставить Россию осознать, что это единственно возможный сценарий - твой сценарий. Ну то есть сценарий Трампа, например, является единственно возможным для России. А сценарий Трампа может быть предложен РФ только через инструменты принуждения", - заявил Подоляк.