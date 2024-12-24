Подоляк считает, что переговоры Трампа и Путина возможны только по принуждению к сценарию США

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Российский диктатор Владимир Путин является человеком, который находится в иррациональном понимании происходящего. Он будет настаивать на всем, чтобы не проиграть войну.﻿ Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По мнению Подоляка, новоизбранный президент США Дональд Трамп, хочет получить определенные дивиденды от встречи с Путиным и от реализации сценария, который будет предложен.

"Если он готов играть в сценарий Путина, ну тогда все будут понимать, что это сценарий Путина и Трамп даже играет второстепенную роль. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что это возможно физически" , - сказал Подоляк.

По его словам, Путин думает, настаивать на том, что имеет право убивать и имеет право перераспределять влияния, имеет право на переформатирование международного права.