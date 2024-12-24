Сын эксминистра обороны Ирана поставляет в РФ четверть иранского оружия – Bloomberg

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Бизнесмен из Ирана Хоссейн Шамхани владеет бизнесом, обеспечивающим четверть поставок иранского оружия в Россию. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Новое время.

Хоссейн Шамхани является сыном Али Шамхани, бывшего министра обороны Ирана, который сейчас занимает пост советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По информации источников издания, Хоссейн Шамхани входит в группу бизнесменов, которые поставляют оружие в Россию через Каспийское море.

Он владеет сетью компаний, которые, в частности, занимаются экспортом нефти и нефтепродуктов из Ирана и России через страны, не присоединившиеся к санкциям.

Собеседники Bloomberg рассказали, что с 2023 года эта сеть фирм начала перевозить оружие, детали беспилотников и товары двойного назначения.

Россия же расплачивается за эти поставки нефтью, говорится в материале. При этом точных данных о том, сколько уже оружия было доставлено в Россию таким способом — нет.

Иран с начала полномасштабной войны поставляет в Россию БПЛА, ракеты и другое вооружение. Также Тегеран начал поставлять баллистические ракеты.