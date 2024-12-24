Власти РФ бросают на ликвидацию экокатастрофы в Черном море студентов без защиты - ЦНС

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Российские власти свозят студентов с временно оккупированных территорий Украины и Краснодарского края для уборки побережья Черного моря от мазута, излившегося в результате аварии двух танкеров РФ﻿. Со ссылкой на Центр национального сопротивления, сообщает Деловая столица.

Опасная работа осуществляется без защитных костюмов и респираторов, отметили в ЦНС.

"Мазут, отравляющий воду и почву, опасен при контакте, но вместо организации надлежащей ликвидации враг апеллирует к "героизму" , – говорится в сообщении.

На побережье также находят мертвых азовок – зубатых китов (или морских свиней), занесенных в Красную книгу. Студентов заставляют убирать мертвых животных, чтобы скрыть масштабы бедствия, добавили в центре.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Незадолго до того они также подали сигналы бедствия. В это время в Черном море был шторм. Первый танкер разломился, там погиб член экипажа.

Капитан одного из судов поместили в СИЗО, второй отправили под домашний арест. Против обоих возбуждены дела о нарушении правил сохранности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 Ст. 263 УК России).

Из-за этих событий море и его побережье оказались загрязненными мазутом — оба судна перевозили более 9 тыс. человек. т этого топлива. Специалисты приступили к очистке берега.