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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, напомнив, что популярную рождественскую песню "Щедрик" написал украинский композитор Николай Леонтович в Покровске, к которому сейчас приближается линия фронта﻿. Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Деловая столица.

Зеленский рассказал, что Леонтович несколько лет жил и работал в Покровске, где и написал вторую версию "Щедрика". По его словам, сейчас в каждом городе Украины, в частности в Покровске, украинцы борются за "главный символ праздника".

"Божественная музыка, написанная там, и зло, которое туда принесла россия, ярко показывает, в чем разница между нами и ими. Мы стремимся творить, а для кого-то смысл жизни — сеять смерть. Мы хотим покоя […], но некоторым "скучно и не хватает движухи"" , — сказал Зеленский.

Таким образом, он отреагировал на слова хозяина Кремля Владимира Путина, который назвал нынешние события в мире "движухой".

По словам президента, нынешнее Рождество станет третьим во время полномасштабного вторжения, которое во второй раз отмечают в одну дату "как одна большая семья, единая страна".