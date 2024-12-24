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РФ распространяет фейки о подготовке в Словакии референдума об отмене санкций - ЦПИ

РФ распространяет фейки о подготовке в Словакии референдума об отмене санкций - ЦПИ
Фото: Словакия/Рixabay

Российская пропаганда активно распространяет на европейскую аудиторию сообщение о том, что в Словакии якобы собрано более 360 тысяч подписей для инициирования референдума об отмене санкций против РФ. ﻿Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, сообщает Левый берег.

При этом, подчеркнули в ЦПИ, никаких свидетельств реального сбора подписей и законности этой процедуры не приводится.

Подобные сообщения публикует созданный месяц назад ресурс Pravda Slovakia, входящий в обширную сеть "Pravda", которую Россия создала для распространения своей пропаганды в ЕС и деятельность которой разоблачал Центр. Кроме того, аналогичные сообщения активно распространяются в англоязычном сегменте соцсети Х и в российском инфопространстве.

"Продвигая такие месседжи, российские пропагандисты пытаются манипулировать общественным мнением в ЕС, создавать иллюзию поддержки политики РФ в странах Европы, сеять раскол и подрывать поддержку Украины", - подчеркнули в ЦПИ.

Отметим, что подобные сообщения появились после того, как 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел к Путину. Они говорили о соглашении по транспортировке российского газа через Украину в Европу. Как известно, с 1 января 2025 года Украина останавливает транзит российского газа своей территорией, и представители украинской власти неоднократно отмечали, что продолжать действие соглашения не собираются.

О встрече Путина с Фицо первыми сообщили российские СМИ. Никаких официальных заявлений от правительства Словакии на этот счет не было. Поэтому президент Петер Пеллегрини заявил, что ожидает от Фицо больше информации о результатах встречи с Путиным.

Еврокомиссия подтверждает, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. В то же время в ЕС не комментируют визит Фицо к Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги на финансирование войны против Украины.

Также осудил визит главы словацкого правительства в Кремль министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он подчеркнул, что чешское правительство обеспечило независимость от российских энергетических поставок, "чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей".

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