Энергоатом сообщил о кибератаке на сайт компании
В понедельник, 23 декабря, в течение пяти часов на официальный сайт Энергоатома осуществлялась кибератака. Со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что атака инициирована преступниками с территории страны-агрессорки.
"Хакеры пытались нарушить функционирование сайта НАЭК, осуществив одновременно около 80 млн запросов. Впрочем, специалистами Энергоатома были выполнены все необходимые действия по локализации атак и защиты сайта", - говорится в сообщении.
Кибератака не привела к нарушениям и сайт продолжает работать в обычном режиме.
"Вы можете держаться в курсе всех новостей и событий компании, всегда получая информацию с нашего официального вебсайта по ссылке, кибербезопасность которого обеспечивается на самом высоком уровне", - добавили в Энергоатоме.