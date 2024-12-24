Энергоатом сообщил о кибератаке на сайт компании

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В понедельник, 23 декабря, в течение пяти часов на официальный сайт Энергоатома осуществлялась кибератака. Со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что атака инициирована преступниками с территории страны-агрессорки.

"Хакеры пытались нарушить функционирование сайта НАЭК, осуществив одновременно около 80 млн запросов. Впрочем, специалистами Энергоатома были выполнены все необходимые действия по локализации атак и защиты сайта" , - говорится в сообщении.

Кибератака не привела к нарушениям и сайт продолжает работать в обычном режиме.