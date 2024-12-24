Новые власти Сирии заявили о роспуске повстанцев

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Лидер новой власти Сирии Ахмед аль-Шараа достиг соглашения с повстанческими группировками об их роспуске и объединении в одну организацию под контролем Министерства обороны страны. Об этом пишет Al Jazeera, ссылаясь на заявление новых властей, сообщает Новое время.

Отмечается, что поддерживаемые США курдские Сирийские демократические силы (SDF), которые находятся на северо-востоке Сирии, не присоединились к этому соглашению.

На прошлой неделе премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Башир заявил, что Министерство обороны страны будет реформировано с привлечением бывших повстанцев и офицеров, дезертировавших из армии Башара Асада.

Ранее аль-Шараа заявил, что всё оружие в Сирии, включая то, что находится в руках курдских сил, перейдёт под контроль государства.

Он также пытался успокоить западные делегации, которые посещали его, утверждая, что повстанческая группировка Хаят Тахрир аш-Шам не будет мстить прежнему режиму и не будет осуществлять репрессии против каких-либо религиозных или национальных меньшинств.

Аль-Шараа подчеркнул, что его основной фокус будет направлен на восстановление и экономическое развитие страны, подчеркивая, что он не намерен участвовать в новых конфликтах.